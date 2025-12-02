A kecskefűz lett az év fája

A kecskefűz (Salix caprea) lett az év fája – közölte az Országos Erdészeti Egyesület kedden az MTI-vel.

Az idei jelöltek a kecskefűz, a hamvas éger és a rezgő nyár voltak. A jelölésre összesen 2050 szavazat érkezett november 7. és 30. között. Az első helyet 745 szavazattal nyerte el a kecskefűz, a második helyezett a rezgő nyár lett 743 szavazattal, míg a hamvas éger 562 szavazatot kapott.

Mint írták, ez a faj szolgáltatja részben a húsvéti barkát, fatermetű egyedei viszont ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, jellemzően a domb- és hegyvidékeinken fordul elő, az Alföldön kimondottan ritka.

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra, amelyek közül az év fáját szavazással választják meg. Ennek célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés az erdész szakemberek és a szélesebb nagyközönség számára egyaránt.

Forrás: MTI