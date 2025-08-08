A KMNE is részt vett a Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozóján

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete örömmel és hálával vett részt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett Magyar Családok Találkozóján 2025. augusztus 2-án Debrecenben. Az eseményre 12 településről 51 résztvevő érkezett.

A találkozó első napja máris felejthetetlen élményekkel indult. A Beregsurányból induló busz kényelmes utazást biztosított a részt vevő családoknak. Érkezés után Debrecen szívében, a Kálvin téren tett séta során megcsodálhatták a Nagytemplomot, a szökőkutakat, valamint a Fórum bevásárlóközpontban is lehetőség nyílt nézelődésre. A szállás elfoglalása és a vacsoracsomagok átvétele után egy zenés kvízesttel folytatódott a program, amelyet a különleges hangszerbemutató tett emlékezetessé. A kárpátaljai csapat dobogós ezüstérmet szerzett ezen a versenyen. A citera, hegedű, koboz és furulya hangja mellett a közös éneklés tette igazán bensőségessé az együttlétet.

A második napon a családok a Sziget-kék Tematikus Élményparkban gyűltek össze a Kárpát-medence különböző pontjairól – Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról és az anyaországból. A nap legmeghatóbb pillanata a szimbolikus mézeskalácssütés volt: minden régió saját lisztjéből és mézéből készült a tészta, így teremtve egységet a különbözőségben.

A találkozó valódi kulturális csemege volt. A résztvevők megkóstolhatták a régiókra jellemző finomságokat: kecskesajtokat, füstölt kolbászokat, szalonnákat, mézeket, süteményeket. A rendezvény jó alkalmat kínált új ismeretségek kötésére és a már meglévő kapcsolatok elmélyítésére. A kárpátaljai régió műsorát a Kokas Banda és táncosai színvonalas fellépése színesítette a nagyszínpadon.

A gyermekek örömmel vettek részt a kézműves foglalkozásokon, ahol saját készítésű alkotásaikat vihettek haza. Az este folyamán a résztvevők ellátogathattak Tabajdi Ádám orgonakoncertjére a Debreceni Szent Anna Székesegyházba, majd a Debreceni Bor- és Jazznapok hangulatos forgatagában is részt vehettek Bódor Edit jóvoltából.

A találkozó lelki csúcspontja a debreceni református nagytemplomban tartott istentisztelet volt, ahol úrvacsorára is sor került. Az istentiszteletet követően szeretetvendégség várta a családokat, ahol a gyermekek nagy örömmel fogadták az ajándék képes Bibliákat – egy életre szóló emlékül.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete ezúton is kifejezi köszönetét a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a meghívásért, valamint a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének a helyi szervezésért, külön hálával tartozik Pápai Brigittának, a KCSSZ kárpátaljai régiós munkatársának és Tarpai Józsefnek, a KMNE elnökének és a KCSSZ elnökségi tagjának. Odaadó és lelkes munkájuknak köszönhetően válhatott ez a hétvége tartalmassá, meghitté és felejthetetlenné.

A találkozó során a résztvevők élményekkel gazdagodva, barátságokkal megerősödve, és a nemzeti összetartozás élményével térhettek haza – hiszen bárhol is élünk a világban, a család és a magyarság összeköt bennünket.

Simon Erzsébet

résztvevő