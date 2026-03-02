Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos asszony meghívására 2026. március 1-jén 40 kárpátaljai pedagógus vett részt a 2026-os Pedagógus Expón, amelynek a Budapest Kongresszusi Központ adott otthont.

A rendezvényen képviseltette magát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem által alapított intézmények; a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének vezetői és oktatói.

Az eseményt dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, a Pedagógus Expo fővédnöke nyitotta meg. A megnyitót követően a résztvevők gazdag szakmai programkínálatból válogathattak. A Pátria Teremben többek között prof. dr. Bagdy Emőke előadását hallgathatták meg a jövőkép és innováció kérdéseiről a magyar pedagógiában, valamint Pöltl Ákos gondolatébresztő előadását a technológia és a tanulás kapcsolatáról. A délután folyamán Bedő Imre a generációk közötti együttműködés fontosságáról beszélt. A párhuzamos szekciók – Lenvirág, Tulipán és Liliom termek – további szakmai előadásoknak és workshopoknak adtak helyet, többek között az élményalapú pedagógiáról és az érzelmi intelligenciáról. A program sokszínűsége lehetőséget teremtett arra, hogy minden résztvevő saját érdeklődésének és szakmai területének megfelelő előadásokon vegyen részt. A Pedagógus Expo célja, hogy közösségi élményen keresztül nyújtson szakmai támogatást és megerősítést mindazoknak, akik gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkoznak. A rendezvény mottója: „Az év pedagógiai eseménye – Élmény és pedagógia” jól tükrözte az esemény szellemiségét. A kárpátaljai pedagógusok feltöltődve, szakmailag megerősödve, új módszertani ötletekkel és élményekkel gazdagodva tértek haza. A részvétel nemcsak szakmai fejlődést, hanem közösségi megerősítést is jelentett számukra.

Hálásan köszönjük a meghívást és a részvétel lehetőségét dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos asszonynak.