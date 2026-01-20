A magyar kultúra napján kezdődik a Hagyományok Háza jubileumi éve

Kettős jubileum jegyében indítja ünnepi programsorozatát a Hagyományok Háza a magyar kultúra napján. A 25 éves intézmény a 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren című produkciójával köszönti az évfordulót január 22-én és 23-án.

A Hagyományok Háza hétfői tájékoztatása szerint a 2026-os esztendő kiemelt jelentőségű mind az intézmény, mind a Magyar Állami Népi Együttes életében.

A magyar kultúra napjára tűzött előadás egy egész éven át tartó eseménysorozat nyitánya, amely a múlt értékei előtt tiszteleg, miközben a hagyományőrzés megújulására fókuszál.

A Mihályi Gábor rendezésében és koreográfiájával színpadra állított, Kelemen László zenei rendezésével fémjelzett darab Kolozsvár történelmi atmoszféráját idézi meg a néptánc és a népzene nyelvén.

A produkcióban a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara mellett közreműködik Kubinyi Júlia és Hetényi Milán szólóénekes, valamint Pálffy Zoárd Tibor mesemondó.

Mint írták, a jubileumi évben az érdeklődők megismerhetik a Hagyományok Háza legfontosabb, mérföldkőnek számító eseményeit, kimagasló vezéregyéniségeit, valamint a Magyar Állami Népi Együttes történetét, kiemelkedő alkotóinak életét és munkásságát, továbbá betekintést nyerhetnek a koreográfiák, a zenei betétek és jelmezek világába.

A programsorozat keretében tematikus fesztiválmegjelenések, színházi előadások, szabadtéri programok, különleges könyv- és filmbemutatók hozzák közelebb a közönséghez az intézmény sokszínűségét és hatását a magyar kultúrára.

A programok között február elején nyílik például a kertek és a népművészet kapcsolatát bemutató Tulipán és zsálya, valamint a tisztálkodás kultúrtörténetét feldolgozó Szabad szappanozni című tárlat.

Az ünnepi év célkitűzése a generációk közötti hídépítés, lehetőséget teremtve a fiatalabb korosztályok számára is a hagyományos művészetekhez való kapcsolódásra. A részletes program a Hagyományok Háza weboldalán olvasható.

Forrás: MTI