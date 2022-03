A magyar-ukrán határra látogatott a magyar, a görög és a szlovén ombudsman

A magyar-ukrán határszakaszhoz látogatott Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa kíséretében Andreasz Pottakisz görög ombudsman, a Nemzetközi Ombudsmani Intézet, az International Ombudsman Institute (IOI) európai regionális elnöke, valamint Peter Svetina szlovén ombudsman és helyettese, hogy az Ukrajnából, a háború elől menekülő emberek ügyében tájékozódjanak az aktuális helyzetről, fogadásuk körülményeiről és a segítésük érdekében tett intézkedésekről.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: csütörtöktől az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézménye a Beregsurányban működő információs pontján is közvetlen támogatást nyújt a menekülteknek.

Andreasz Pottakisz, Peter Svetina és Kozma Ákos látogatást tett az AJBH záhonyi vasútállomáson létesített ideiglenes területi irodájában, a Záhony-Csap határátkelőhelyen, továbbá a beregsurányi segítőponton, ahol a magyar ombudsman egyúttal megnyitotta az AJBH újabb ideiglenes területi irodáját.

Kozma Ákos tájékoztatást adott a háború elől Magyarországra érkezők segítése érdekében tett intézkedésekről, az AJBH záhonyi ideiglenes területi irodájának működéséről és eddigi tapasztalatairól. A magyar ombudsman – a közlemény szerint – kiemelte: kollégáik a válság kirobbanása óta folyamatosan a helyszínen dolgoznak, segítik az ügyintézésben, jogi tanácsadásban a Záhonyon keresztül Magyarországra menekülőket.

Az ombudsmani közleményben kitértek arra is, hogy mostanáig nem fordultak panasszal hivatalukhoz, de számos menekült kért segítséget úti okmányokkal, továbbá magyarországi munkavállalással kapcsolatos kérdésekben. Többen kérnek nem jogi jellegű segítséget is. Segítettek többek között önkénteseknek budapesti szállítás szervezésében, valamint menekülteknek szálláshely megtalálásában is.

Az ukrajnai háború kezdete óta már több mint 438 ezer menekült érkezett Magyarországra – ismertették.

A közlemény szerint Andreasz Pottakisz elismerését fejezte ki Kozma Ákos ombudsmannak mindazon erőfeszítésért és munkáért, amelyet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a menekültek közvetlen segítése érdekében tesz.

Az IOI további támogatásáról biztosította az alapvető jogok biztosát, Görögország ombudsmanjaként pedig azt ígérte: minden lehetséges jogi, anyagi és humanitárius segítséget igyekszik megadni a magyar ombudsmani intézmény számára.

Andreasz Pottakisz az elmúlt hetekben a Kozma Ákostól kapott információk alapján folyamatosan tájékoztatja a Nemzetközi Ombudsmani Intézet tagszervezeteit az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülőket érintő kérdésekről – tudatta az AJBH.

