A NAV megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lezárta a nyomozást. A pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást – bűncselekmény hiányában – megszüntette.

Közleményükben emlékeztettek: a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom, bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről a közvéleményt július elején hivatalosan tájékoztatta is.

A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett, és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt – tették hozzá.

Nyitókép: Szajki Bálint / 24.hu

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →