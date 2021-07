A vasúti átrakó fejlesztését tervezik Záhonynál

Készülnek azok a tervek és programok, amelyek alapján elkezdődhet a záhonyi vasúti átrakó körzet fejlesztése – mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter a magyar-ukrán határvárosban pénteken.

Varga Mihály a beruházással kapcsolatos szakmai megbeszélést követően újságíróknak elmondta, a kormány két évvel ezelőtt döntött arról, hogy nem “mond le” Záhonyról és visszaemeli a logisztikai övezetet korábbi pozíciójába, egyben lehetőséget lát arra, hogy Kínával és Oroszországgal együttműködve egy jelentős logisztikai fejlesztés valósuljon meg a térségben.

A kabinet meghozta azt a döntést, hogy a záhonyi fejlesztéseket támogatni fogja, ennek az első fázisában vagyunk most, amikor elkészül a fejlesztési program – mondta.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a záhonyi beruházással kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, az “első állapotában” körülbelül 150 milliárd forint értékű beruházás kormányzati támogatásáról jelenleg is tárgyalnak.

A tárcavezető köszöntőjében hangsúlyozta, ezzel a projekttel az utolsó eleme is helyére kerül annak a logisztikai stratégiának, amelyen Magyarország tíz éve dolgozik. A program elemei között a gyorsforgalmi utak a megyeszékhelyekig, illetve az országhatárig történő elvezetése, a magyar vasúti hálózat és a repülőterek fejlesztése szerepel.

Az Ázsia és Európa közötti vasúti áruforgalom fontos beruházása lesz a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal építése, amelynek kivitelezési munkálatai idén ősszel kezdődhetnek el – ismertette Palkovics László. Kifejtette, a pireuszi kikötőből érkező jelentős ázsiai árumennyiség hatékony magyarországi elosztása érdekében létrehozzák a V0-nak elnevezett vasúti gyűrűt is, amely Budapest kikerülésével Záhonyt fogja összekötni Győrön keresztül Ausztriával.

Palkovics László megerősítette, a keleti, azaz az ázsiai vasúti kapcsolat élénkítéséhez szükség van a záhonyi áruátbocsátó-képesség növelésére, ez a projekt ebben nyújt segítséget.

Az innovációs és technológiai miniszter kitért arra, a kormány a következő hetekben tárgyal a repülőtér- és cargo-fejlesztési stratégiáról is.



A tervek szerint évente 100-150 ezer konténer kapacitású forgalom érkezhet 2023-tól a magyar-ukrán határátkelőre és annak átrakókörzetébe.

