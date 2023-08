Animációs dokumentumfilm készült Szent István királyról

Szent István királyteljes életművét feldolgozó animációs filmet készített az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány. Az augusztus 19-i Esztergomi Szent István Napokon tartott premier után augusztus 20-tól érhető el a teljes alkotás az Autentika YouTube-csatornán.

István király elévülhetetlen érdeme, hogy egységbe kovácsolta a Kárpát-medencét, új típusú államot alapított, amellyel csatlakozott a keresztény Európához. A vármegyerendszerrel együtt összes püspöksége túlélte az elmúlt ezer év minden viharát. Kimagasló országszervező tevékenysége és máig tartó hatása miatt döntött úgy az Autentika, hogy feldolgozza életét.

Az alapítvány munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár írta. A film a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készült együttműködésben, megjelenését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.és az Alapítvány a Közjóérttámogatta.

A Papolczy Balázs által alapított Autentika Művészeti Műhely 2020-ban kezdte meg munkáját, Trianon századik évfordulóján jelent meg a Trianon 10 oka c. animációs sorozatuk, és a Trianon100 kvízapplikációjuk, 2021-ben a Hunyadi és A miniszterelnök c., 2023-ban a Nagy Lajos c. animációs sorozatuk. Az online kulturális tartalmak készítése mellett közéleti beszélgetéseket szervez az alapítvány Ligeti Terefere címmel Piliscsabán. Projektjeikről a közösségi média legtöbb felületén – Youtube, Facebook, Instagram, TikTok – tájékozódhatnak.

Autentika Művészeti Műhely Alapítvány