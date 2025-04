Ma van a magyar film napja

A Magyar Nemzeti Filmalap kezdeményezésére április 30-án a magyar film napját méltatjuk. Az ünnepnapot nyolcadik éve tartják meg.

A kezdeményezést 2018-ban indították el azzal a céllal, hogy filmvetítésekkel és találkozókkal ünnepeljék a magyar mozi több mint 120 éves múltját.

A napot az első magyar némafilm bemutatójának időpontjára datálták. 1901. április 30-án mutatta be Zsitkovszky Béla A táncz című filmjét az Uránia Tudományos Színházban (a mai Uránia Nemzeti Filmszínházban). Zsitkovszky a filmet az Uránia tetőteraszán forgatta le.

Idén is színes programokkal várják az Urániában a film szerelmeseit: a We love Budapest szerint levetítik az Egy erkölcsös éjszaka, a Csapd le csacsi!, a Véletlenül írtam egy könyvet, illetve a Minden rendben című alkotásokat. Idén az ismeretterjesztő filmekre is nagy hangsúlyt fektetnek. A Magyar Művészeti Akadémia ennek két délutáni programot szentel, amelyre ingyenes a belépés.

Kárpátalja.ma

Nyitóképen: Fábri Zoltán 1976-ban megjelent Az ötödik pecsét című magyar filmdrámája, Sánta Ferenc regénye alapján