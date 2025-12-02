Átlépte a nyolcvanmilliót a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege

Meghaladta a 80 millió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege. Vasárnap reggelig több mint 68 ezer hívás és 1467 SMS érkezett az adományvonalra.

Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a Bethesda Gyermekkórházban korábban elmondta, hogy „kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni”, kiemelve: a Jónak lenni jó! „egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája”, valamint hogy „példaértékű összefogással egy igazi brand született”.

A friss hírek szerint péntekig mintegy 80 millió (82 094 948) forint gyűlt össze a felajánlások révén. A 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt, a felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják, a kampányhoz hírességek által felajánlott relikviákra az adások alatt lehet licitálni. Listájuk a https://mediaklikk.hu/musor/jonak-lenni-jo/ oldalon érhető el.

A kampány fő részeként december 21-én egész napos műsorfolyammal készül a közmédia. Siklósi Beatrix, a műsor projektvezetője és a Kossuth Rádió csatornaigazgatója korábban elmondta: „a kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással, ahogyan fogalmazott: valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek. A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk.”

Kiemelt kép: Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetõje, a Kossuth rádió csatornaigazgatója a közmédia Jónak lenni jó! adománygyûjtõ akciójának sajtótájékoztatóján Budapesten, a Bethesda Gyermekkórházban 2025. október 30-án. Idén a Kárpátalján élõ beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)