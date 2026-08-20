Augusztus 20. – Több száz program várja az érdeklődőket Budapesten

Több száz programmal várják az érdeklődőket Budapesten augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén. Az idén is lesz Mesterségek ünnepe a budai Várban, megrendezik a Magyar Ízek Utcáját, lesznek könnyűzenei koncertek, ismét látogatható lesz a Karmelita kolostor és megtartják a Nyitott Parlament programot is. Napközben a Duna felett légiparádét tekinthetnek meg az érdeklődők, este audiovizuális show keretében lesz látható a tűzijáték.

A programok hagyományos nyitányaként reggel 8 órakor kezdődik a zászlófelvonás a budapesti Kossuth Lajos téren, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett honvédtiszt-jelöltjeinek nyilvános eskütétele következik.

Este a Kossuth téren a Diszkótér névre keresztelt program veszi kezdetét, amelynek különleges vizuális eleme az Országház fényfestése lesz.

Csütörtökön a Nyitott Parlament program keretében az Országház díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

Szintén ingyenesen, azonban regisztrációhoz kötve lesz látogatható a hosszú hétvégén a korábbi miniszterelnöki épület, a Karmelita kolostor a budai Várban.

A Margitszigeten családi programok és koncertek várják az ünneplőket, délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi és családi játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, valamint civil szervezetek programjaival találkozhatnak az érdeklődők. A nagyszínpadon 16 órától a Sziget Beats programsorozat keretében Deva, Random Trip LGT Special és a Boban Marković Orkestar lép színpadra, az esti programot a Quimby és az Infragandhi koncertje zárja.

A koncertek mellett sötétedés után a Rózsakertben megnyílik a Fénykert.

A Városligetben a Magyar Honvédség haditechnikai bemutatóval várja az érdeklődőket csütörtökön és pénteken. A hadászati eszközökön kívül hajózástörténeti kiállítás, interaktív mobil aknakutató terepasztal, híradóeszközök, laser tag pálya és lézerfegyveres céllövészet, airsoft fegyverek, lőszimulátor, mobil akadálypálya várja odalátogatókat, valamint mindkét nap lesz tűzszerész kutyás és katonai közelharc-bemutató is.

A Kossuth tér és a Margitsziget mellett a Műegyetem rakparton is lesznek koncertek: augusztus 19-én a budapesti underground egyik ismert alakja, Captain Knuckles nyitja a sort, utána Sobek és Daniel Moritz, 20 órakor pedig Carl Craig, a detroiti techno egyik úttörője következik. Nina Kraviz, a szibériai származású DJ 22 órától lép színpadra, majd az éjszakát Sikztah zárja.

Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot a Műegyetemnél, este 20 órától pedig a német Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini elektronikus zene egyik meghatározó duója, a Modeselektor lép színpadra, az estét a LavaLava párosa, Tolo és Falcao zárja.

A Szent Jobb-körmenet hagyományosan a Szent István-bazilika előtt bemutatott ünnepi szentmisét követően indul el.

A szentmisét bemutatja és a körmenetet vezeti Mohos Gábor püspök, a Szent István-bazilika plébánosa, a szertartáson jelen lesz és koncelebrál Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

A kormány közlése szerint a 21 órakor kezdődő nagyszabású félórás fényshow része lesz a korábbi évekhez képest rövidebb tűzijáték is.

Az augusztus 20-i rendezvénysorozatot a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között bonyolítják le – tudatta a kormány. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közlése szerint a tavalyi 17,5 milliárd forintos költséghez képest mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg a Tisza-kormány az augusztus 20-i ünnepi programsorozatot.

Az ünnepségsorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el.

Forrás: MTI

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