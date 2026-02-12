Több mint egy évtized után került elő egy autó a Dunából

Egy 2015 nyarán eltűnt járművet emeltek ki hétfőn a Dunából Paks közelében, az autó utasterében emberi maradványokat találtak. Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az ügyet a Paksi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

Az autót utoljára 2015. július 29-én látták, amikor a jármű akkor 48 éves tulajdonosa eltűnt.

A férfi a kérdéses napon késő este még beszélt telefonon a feleségével, ezt követően azonban nyoma veszett, és többé nem volt elérhető.

A családtagok először saját erőből próbálták felkutatni az eltűnt férfit, majd értesítették a rendőrséget. A hatóságok a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával is keresték az eltűntet, de a kutatás nem vezetett eredményre.

Az ügyben évekig nem történt érdemi előrelépés, mígnem később a Duna jobb partján, Paks külterületén partra vetődött a keresett autó első lökhárítója. A keresésnek a megtalált alkatrész adott új lendületet. A kutató-mentők több alkalommal, kilométereken át vizsgálták át a medret.

A fordulat idén januárban következett be, amikor a felderítő radar mintegy ötméteres mélységben nagyobb fémtárgyat jelzett.

A jelzés után a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakembereivel közösen merültek alá. A búvárok a mederfenéken megtalálták az autót, amely bő egy évtizede, tetején állva feküdt a folyóban. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebook-bejegyzésében azt is tudatta, hogy az autó utasterében egy holttestet találtak, akinek azonosítására szakértői vizsgálat indul. Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az ügyet a Paksi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

