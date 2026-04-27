Az ukrán-magyar határszakaszon 4469 fő lépett be Magyarországra

Magyarország területére 2026. április 26-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4469 fő lépett be.



A beléptetettek közül a rendőrség 6 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.



Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság