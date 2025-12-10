Elhunyt Balázs Péter színművész

Életének nyolcvanharmadik évében elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója – közölte a teátrum a közösségi oldalán szerdán.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter” – írták.

„Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat, összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt”

– méltatták a színművészt.

„A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá!” – írták

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-2007 között szabadfoglalkozású színész. 1996-2000-ig vezetőségi tagja volt a Magyar Színész-kamarai Egyesületnek.

Komikus karakterszerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, s kabaréműsorokat is szerkesztett. Számos tv-sorozatban is játszott (Linda, Kisváros I-XIII., Öregberény I-VI., Patika I-XIV. ) 2007-2021 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt.

Főbb szerepei között van Manuel (Déry: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról); Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő); Oszkár (Simon: Furcsa pár); Don Adriano de Armado (Shakespeare: Lóvátett lovagok) ; Amiens (Shakespeare: Ahogy tetszik) és Cheswick (Kesey: Kakukkfészek).

Főbb rendezései többek között Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este című darabja; Molnár Ferenc: Delila című vígjátéka, Bíró Lajos Sárga liliom című darabja, Georges Feydeau: A női szabó és Neil Simon: Pletyka című bohózata.

Balázs Péter munkásságáért 1982-ben Jászai Mari-díjat, 1994-ben Pro Comedia-díjat kapott.

A színművészt 2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként.

2019-ben Budapestért Díjat, 2024-ben Karinthy-gyűrűt kapott.

Balázs Pétert a szolnoki Szigligeti Színház saját halottjának tekinti.

Nyitókép: Zih Zsolt / MTVA

MTI