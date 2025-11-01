Baleset miatt nagy a torlódás az M3-as autópályán

Baleset miatt több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán szombat délelőtt, mert Bag és Kerekharaszt között három jármű összeütközött – olvasható az Útinform honlapján.

A 44-es kilométernél történt szerencsétlenség után a leállósávra terelték a forgalmat. Az új hírek szerint már mindkét sáv járható, de a torlódás lassan oszlik fel.

Azt javasolják, hogy aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat, vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő-Valkó-Tura-Hatvan útvonalon kerüljön.

Forrás: Útinform/MTI