Hat éve hunyt el mindenki Bálint gazdája
Hat évvel ezelőtt, 2020. június 21-én hunyt el Bálint gazda, azaz Bálint György kertészmérnök.
Bálint Györgyöt szerte a Kárpát-medencében Bálint gazdaként ismerték. Gyöngyösön született Braun György néven 1919-ben, zsidó középbirtokos családban.
Gyermekkorától kezdve közel állt hozzá a mezőgazdaság.
Származása miatt őt és családját meghurcolták, rajta kívül csak egy testvére menekült meg a haláltáborból. A kommunisták bevonulása után internálással fenyegették meg, birtokaikat az állam elkobozta.
Bálint gazda kertészmérnökként végzett 1949-ben a Magyar Agrártudományi Egyetemen, onnan került a Földművelésügyi Minisztériumba, majd a Kertészeti Kutatóintézetbe. Országgyűlési képviselőként tevékenykedett 1994–1998 között.
A közismert médiaszemélyiség több mezőgazdasági műsort vezetett, élete végéig folyamatosan publikált.
Bálint gazda 100 éves korában hunyt el 2020-ban.
Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI
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