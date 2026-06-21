Hat éve hunyt el mindenki Bálint gazdája

Sz. Kárpáthy Kata Magyarország

Hat évvel ezelőtt, 2020. június 21-én hunyt el Bálint gazda, azaz Bálint György kertészmérnök.

Bálint Györgyöt szerte a Kárpát-medencében Bálint gazdaként ismerték. Gyöngyösön született Braun György néven 1919-ben, zsidó középbirtokos családban.

Gyermekkorától kezdve közel állt hozzá a mezőgazdaság. 

Származása miatt őt és családját meghurcolták, rajta kívül csak egy testvére menekült meg a haláltáborból. A kommunisták bevonulása után internálással fenyegették meg, birtokaikat az állam elkobozta.

Bálint gazda kertészmérnökként végzett 1949-ben a Magyar Agrártudományi Egyetemen, onnan került a Földművelésügyi Minisztériumba, majd a Kertészeti Kutatóintézetbe. Országgyűlési képviselőként tevékenykedett 1994–1998 között.

A  közismert médiaszemélyiség több mezőgazdasági műsort vezetett, élete végéig folyamatosan publikált.

Bálint gazda 100 éves korában hunyt el 2020-ban.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI

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