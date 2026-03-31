Baljós közelség: megrázó dokumentumfilm az ukrajnai háborúról

Április elején egy különleges és sokakat megérintő dokumentumfilm kerül képernyőre: a Baljós közelség című alkotás, amely kendőzetlen őszinteséggel mutatja be az ukrajnai háború emberi oldalát.

A M5 kulturális csatorna műsorán április 2-án 21 órakor látható először a Baljós közelség című film, majd a premiert követően további vetítéseken is megtekinthető lesz: április 8-án 21 órakor a Duna kínálatában, illetve április 11-én 22:05-kor a Duna World műsorán.

A dokumentumfilmet Tősér Ádám rendezte, és már a mozis bemutatója is jelentős érdeklődést váltott ki a Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A Baljós közelség nem csupán eseményeket sorol: személyes történeteken keresztül enged betekintést a konfliktus valóságába. A film megszólaltatja mindazokat, akik számára a háború nem távoli hír, hanem mindennapi tapasztalat: árvák, özvegyek, szétszakított családok – köztük kárpátaljai magyarok. Az alkotás egyszerre megrázó és elemző: a személyes sorsok mellett történészek és szakértők segítségével vizsgálja a konfliktus gyökereit. Bemutatja az orosz–ukrán kapcsolatok történelmi hátterét, valamint az ukrán nemzettudat változását is. A filmben számos szakértő és érintett szólal meg, többek között Konstantin Bondarenko író, történész, Font Márta történész, Lebovics Viktória nyelvész, Halász Iván történész, Szemán László János bűnügyi tudósító és K. Debreczeni Mihály kárpátaljai televíziós újságíró, továbbá Dupka György történész.

A dokumentumfilm rávilágít: már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, ideje, hogy végre a diplomácia vegye át az egyre terjeszkedő háború és a fegyverek helyét a béke érdekében. A film nem titkolt célja, hogy gondolkodásra ösztönözzön. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a háború mögött geopolitikai érdekek húzódnak, miközben az emberi szenvedés egyre nő. Üzenete egyértelmű: a béke érdekében ideje lenne, hogy a diplomácia kerüljön előtérbe a fegyverek helyett. Tősér Ádám (Béke a nemzetek felett, Blokád) rendező munkáira jellemző a dokumentarista érzékenység és az a törekvés, hogy összetett, sokszor megosztó kérdéseket is közérthetően, mégis árnyaltan mutasson be.

Rendezőként gyakran nyúl aktuális politikai és társadalmi konfliktusokhoz, filmjeiben pedig nemcsak a tények bemutatására törekszik, hanem arra is, hogy megszólaltassa az érintetteket, és személyes történeteken keresztül tegye átélhetővé a nagyobb folyamatokat. A Baljós közelség jól illeszkedik ebbe az alkotói irányba: egyszerre riport, elemzés és erős érzelmi hatású látlelet.

A dokumentumfilm korlátozott ideig elérhető a sugárzást követően a Médiaklikken.

