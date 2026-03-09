Medvét láttak Nógrádban

Medvét észleltek a Karancsság, Etes, Komravölgyi tározó vonalon Nógrád vármegye Salgótarjáni járásában – hívta fel a figyelmet a a közösségi médiában.

„Bár még nem indult a gombaszezon és nem is nagyon túráznak arra, legyetek figyelemmel” – intették bejegyzésükben óvatosságra az embereket. A szakemberek a horgászok számára is fontos tanáccsal szolgálnak: nem javasolják erős szagú halcsalik használatát a tó közelében.

Hozzáteszik, hogy nem kell pánikba esni, mert valószínűleg csupán átutazóban van a környéken.

„Feltehetőleg napokon belül elhagyja a térséget, Szlovákia irányába! Addig is fokozott figyelem és higgadtság!”

– javasolták a medvefigyelők a közösségi oldalon.

A hirado.hu nyomán

Nyitókép: illusztáció