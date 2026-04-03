Magyarországra látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Magyarországra látogat JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke – jelentette be a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance két napra, április 7-től 8-ig Magyarországra látogat, hogy támogatásáról biztosítsa az országgyűlési választásra készülő Orbán Viktor miniszterelnököt.

Orbán Balázs bejegyzésében megerősítette, hogy az amerikai alelnök április 7- én és 8-án fog hazánkban tartózkodni.

A kormánypárti politikus a látogatásról szóló hivatalos levelet is közé tette a közösségi oldalán.

„JD Vance alelnök és Usha Vance, az Egyesült Államok második hölgye 2026. április 7–8. között Budapestre látogat. Budapesti tartózkodása során az alelnök kétoldalú megbeszéléseket folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Az alelnök emellett beszédet is mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti szoros partnerségről”

– olvasható a látogatásról szóló közleményben.

Forrás: hirado.hu