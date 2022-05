Békekoncertet rendeznek Debrecenben az ukrajnai áldozatok megsegítésére

Adománygyűjtéssel egybekötött békekoncertet rendeznek Debrecenben pénteken az ukrajnai áldozatok megsegítésére. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, az egyetem, az önkormányzat és a történelmi egyházak nagyszabású segélykoncertjére mintegy háromezer nézőt várnak a Református Nagytemplomba, a város főterén pedig kivetítőn követhetik a békekoncertet az érdeklődők – jelentették be a szervezők sajtótájékoztatón csütörtökön az egyetemen.

Kossa György, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke jelezte: eddig már több mint 25 millió forint adomány érkezett az elkülönített számlára, de a békekoncert nemcsak a pénzgyűjtésről szól, hanem a közösség erejének, béke iránti elkötelezettségének megmutatásáról azzal az üzenettel, hogy Debrecen nem hagy magára senkit, minden formában támogatja a rászorulókat.

Felidézte, hogy az egyetem háromszáz menekültnek biztosít szállást és ellátást, naponta ötven, ukránul vagy oroszul beszélő egyetemista segít a határon, befogadta az egyetem a kijevi jégkorongozó gyerekeket és családjaikat, és bekapcsolódhattak az oktatásba a Kárpátaljáról elmenekült oktatók és diákok.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora hozzátette: ha baj van, együtt sorakoznak fel az egyetem, az egyházak, a város, és függetlenül attól ki van bajban, mellé állnak. Az egyetem pénzzel, oktatással, egzisztenciateremtéssel segít ezúttal is – jegyezte meg.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta: a békekoncert azt a reményt is hordozza, hogy hamarosan véget ér a háború. A fegyveres harc semmire nem lehet megoldás, elutasítjuk az agressziót – tette hozzá. A polgármester elmondta azt is, hogy a város szálláshelyein száz menekült ellátásáról gondoskodnak. Segítik a fiatal sportolókat is: száz ukrán labdarúgó és húsz úszó tartózkodik jelenleg a jégkorongozók mellett a városban, de a napokban további harminc cselgáncsozó fiatal is érkezik Ukrajnából Debrecenbe – tette hozzá.

Fekete Károly tiszántúli református püspök szerin a mostani áldatlan állapotban megnő a jelentősége a református köszöntésnek: “Áldás, békesség”. Példaszerűnek nevezte a határ menti református gyülekezetek helytállását a menekültek ellátásában. Elmondta, hogy száz kárpátaljai gyülekezettel van szoros kapcsolatuk, amelyek a második világháborút megelőzően a tiszántúli egyházkerülethez tartoztak.

A püspök hangsúlyozta, hogy a békekoncertnek helyet adó Nagytemplom nemcsak református, hanem II. János Pál pápa látogatása óta ökumenikus szimbólum is. Reményét fejezte ki, hogy a koncert is hozzájárul a külső és belső rendezettséget jelentő békesség és harmónia megteremtéséhez, amelyre minden embernek szüksége van.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök kiemelte: “a béke, az isteni szeretet oldalán állunk”. “Békesség nektek” – idézte a feltámadott Krisztus tanítványaihoz intézett első szavait a püspök, dicsőítve az “istenből kiáradó békesség” erejét. Elmondta azt is, hogy a katolikus karitász napi 200 segélycsomagot juttat el Barabásra, ahol önkéntesek adják tovább a rászorulóknak, de folyamatosan egyeztetnek a munkácsi püspökkel is arról, hogy mire van leginkább szükségük.

Lukács Imre Zoltán, a hajdúdorogi görögkatolikus főegyházmegye irodaigazgatója azt mondta, a debreceni békekoncert nemcsak a háború ellen szól, de hirdeti az isteni békét is, békességet ajándékoz a városnak, az egyetemnek, az egyházaknak, jobbá tesz és jelentős lépés a békéhez vezető úton.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke kiemelte: a holokausztot átélt zsidóság nem lehet közömbös, a békét helyezi előtérbe. “Aki egy embert megment, a világot menti meg” – idézett a Tórából az elnök, emlékeztetve a judaizmus tanítására, miszerint segíteni kell az elesetteken, a rászorulókon.

A debreceni békekoncert programját Somogyi-Tóth Dániel, a város főzeneigazgatója állította össze, azon a Kodály filharmonikusok és a Kodály Kórus mellett egyházi kórusok lépnek fel.

