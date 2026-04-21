Beregsurány: fontos változás a határátkelőnél közlekedőknek

Az Asztély–Beregsurány határátkelőn új szabályozás lépett életbe a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében – ezt a helyszínen szerzett tapasztalatok is megerősítik.

Ma reggel a határátkelőnél dolgozó egyik munkatársat kérdeztem az új rendről, aki elmondta: a beregsurányi oldalon immár szigorúan tilos megállni a sorompónál vagy az úgynevezett „táblánál”. Ez azt jelenti, hogy sem kiszállni, sem beszállni nem lehet a járművekbe ezeken a pontokon. A szabály megszegőit először figyelmeztetik, utána azonban a bírság összege akár 65 ezer forint is lehet.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autósoknak az ingyenes parkolóba kell lehajtaniuk, ha utasokat szeretnének felvenni vagy kirakni. A döntés célja egyértelműen a gyalogosok védelme, hiszen a határátkelő ezen szakasza kifejezetten forgalmas, és a szabálytalan megállások komoly balesetveszélyt jelentettek.

A helyszínen magam is tapasztaltam az új intézkedések betartását: kizárólag az ingyenes parkolóban volt lehetőségem kiszállni. Nem sokkal később egy nő, aki a sorompóval szemben próbált meg várakozni, már nem volt ilyen szerencsés – őt a hatóságok megbírságolták.

Az új szabályozás tehát nem csupán papíron létezik, hanem a gyakorlatban is szigorúan ellenőrzik. Az utazóknak érdemes előre felkészülniük, és a kijelölt parkolót használniuk, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket és a jelentős pénzbírságot.

