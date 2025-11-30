Ukrán gyermekkórus köszöntötte advent első vasárnapját Budapesten

Budapest önkormányzata és a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében ukrán gyermekkórus előadása tette meghitté az első adventi vasárnapot. A Városháza parkban 17.00 órakor kezdődött ünnepségen Karácsony Gergely főpolgármester gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját.

A nemzetiségi önkormányzat több videót is megosztott az eseményről.

„Köszönöm az ukrán gyerekkórusok fellépését, akik az országukat sújtó háború fájdalmai ellenére is elhozták nekünk a karácsony meghitt hangulatát”

– írta a főpolgármester a Facebookon.

Kárpátalja.ma