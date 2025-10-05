Budapesti ásatások titkai tárulnak fel

A Budapesti Történeti Múzeum honlapján elindult az ArcheoBudaPest sorozat. A kezdeményezés a múzeum régészeti főosztályainak ásatásairól számol be feltárási jelentések formájában, mind a nagyközönség, mind a szakmai közösség számára.

Az intézmény célja a Régészeti Füzetek (majd Régészeti kutatások Magyarországon) sorozat hagyományának folytatása, Budapest területére fókuszálva. Az online jelentéseket a 2020. évi feltárások beszámolóival indították. A korábbi évek és évtizedek publikációi a Régészeti Füzetekben és az Aquincumi Füzetekben érhetők el.

A jelentések korszakonként, térképen helyszínenként, valamint a honlap archívumában évenkénti bontásban is elérhetők. A keresőmező segítségével kulcsszavakra is rá lehet keresni. A kétnyelvű szövegek képekkel kiegészítve, PDF formátumban le is tölthetők.

A honlap szerkesztői már a 2021. évi jelentéseken is dolgoznak. Mint írják, érdemes időről időre visszalátogatni, hiszen az anyag folyamatosan bővül, és a térkép is egyre gazdagodik.

Forrás: Facebook/Budapesti Történeti Múzeum