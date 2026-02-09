Csütörtökön kezdődik a mohácsi busójárás

A hagyományos kisfarsangi programokkal, a kisbusók és gyermek maskarások felvonulásával és farsangolásával veszi kezdetét a jövő keddig több mint száz programot kínáló mohácsi busójárás csütörtökön.

A február 12. és 17. között megrendezett téltemető, tavaszköszöntő népszokáson idén több mint 2700 maskarás és 76 busócsoport vesz részt.

A farsangi időszak utolsó csütörtökétől húshagyókeddig tartó rendezvény első napján már délelőtt elkezdődnek az ifjúsági pogramok, és délben nyílik a népművészeti és kézműves vásár a belvárosban. Délután indul a busójárás első farsangi felvonulása a Sokackörtől, majd a város utcáin és terein gyermek maskarások, kisbusók szabad farsangolása veszi kezdetét.

A főtéren gyermek néptánccsoportok és busócsoportok tartanak bemutatót, késő délután pedig busómaszkok kiállítása nyílik a Kanizsai Dorottya Múzeumban. Este a Glasovi zenekar adja a ritmust a délszláv táncokhoz.

Pénteken zenés, táncos, énekes népi programok váltják egymást a Széchenyi és a Deák téri színpadon, míg délután öt órától maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak tekinthetők meg a Kossuth Teátrum Művelődési Házban rendezett kiállításon.

Szombat reggeltől tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok lépnek fel városszerte, és látványfőzéseket is tartanak a Busóudvarban. Ugyanitt kézműves sarok és táncház várja a kisebbeket. A Síp utcában farsangi játékokkal, szekérdíszítéssel, sokacbab látványfőzéssel és ételkóstolással várják a látogatókat.

A népszokás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően farsangvasárnap tartják. A borzas bundába öltözött alakoskodók délután kelnek át csónakkal a Duna keleti partjáról a nyugatira, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak hatalmas máglyát a város főterén.

Vasárnap látvány-maszkfaragással, tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatóival, ételkóstolókkal, késő délutántól pedig szabad farsangolással, koncertekkel szórakoztatják az embereket.

Hétfő délután indul a busók felvonulása a Kóló tértől a Széchényi térig, ahol indul a szabad farsangolás, meggyújtják az óriási főtéri máglyát, s elégetik a telet szimbolizáló koporsót.

A szervezők az esemény hat napjára mintegy 100 ezer látogatót várnak, ezen belül szombaton és vasárnap 40 ezer érdeklődő fogadására, de még kedden is nagy tömegre készülnek a Duna-parti városban.

A mohácsi sokac népcsoport által meghonosított, híres farsangi eseményt egy 1783-as feljegyzés említi először.

A sokacok körében élő legenda szerint furfangos őseik a török megszállás elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek. Álruhákat öltve tértek vissza a folyón átkelve, és rajtaütöttek a babonás törökökön, akik fejvesztve menekültek a városból.

A busójárást első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az UNESCO 2009-ben.

A népszokás idei részletes programjairól, a helyszínek megközelítéséről, praktikus információkról a www.mohacsibusojaras.hu webcímen, az aktuális hírekről a rendezvény Facebook-oldalán található bővebb tájékoztatás.

Az MTI cikke nyomán