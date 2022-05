Csaknem hétszázezer menekült érkezett már Magyarországra az ukrajnai háború elől, ilyen nagyságrendű menekülthullám a második világháború óta nem érte el az országot – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Bakondi György kiemelte: valamennyi európai ember érdeke, hogy a háborús góc megszűnjön, és visszatérjen a normális élet Ukrajnába és egész Európába.



A kőolajat és a földgázt érintő uniós szankciókról szólva megjegyezte: azok súlyos fenyegetést jelentenek az európai emberek mindennapi életére, és a magyar emberek energiabiztonsággal összefüggő valamennyi érdekére.



A belbiztonsági főtanácsadó arról is beszélt, hogy a társszervek tájékoztatása szerint Szerbiából Romániába átszökők közt előfordult már, hogy Ukrajnából érkezőnek mondták magukat, de őket a román hatóságok kontrollálták, és nem jelentek meg a magyar határon.



Bakondi György beszámolt az illegális migráció intenzív növekedéséről is. Jelezte: az idén elfogott határsértők száma már elérte a 66 ezret, míg tavaly ugyanebben az időszakban 31 ezren voltak, és az embercsempészek száma is elérte már az 500-at az egy évvel ezelőtti 260-nal szemben.

Nyitókép: illusztráció

