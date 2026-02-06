Vadonatúj magyar dalok A Dal 2026 mezőnyében 

Több száz pályázat közül került ki az a 30 versenydal, amely a showműsor történetében egyedülálló lehetőséget kapott a garantált elődöntős hellyel. A mezőny produkciói automatikusan két élő adásban hangzanak el. A második fordulóban a mesterek segítik a dalok áthangszerelését. A megújult zsűri az aranygombbal alakíthatja majd a döntős mezőnyt.

Minden eddiginél nagyobb téttel veszi kezdetét Magyarország egyetlen dalversenye február 14-én. A 30 versenydal két lehetőséget kap a zsűri és a nézők meggyőzésére a döntőbe jutásért: a bemutatkozó és az elődöntő fordulóban. A közönség nagy mértékben alakítja a döntős mezőnyt, míg az ítészek az aranygombbal rajzolhatják át a finálé összetételét.

A magyar könnyűzene ünnepe ismét műfajilag sokszínű, hazai dalokkal gazdagítja a magyar nemzeti örökséget:

ELDOBOTT KŐ – ABAHÁZI.RT Kígyó – Arany Timi Úgy Mesélj – Balázs-Földi Virág Talán – BariLaci Színek – Beretka Ádám Köszönd Magadnak – Bihal Roland Nem várok tovább – Borostyán UNI-UNIVERZUM – Czakó Juli Hazatalálsz – Czibi Norbi Senki más – DiscoDrama MINDIG (TigrisésSárkány) – DopeMan szuzi – dorimoczi Veled utazom – EDGAR Csak annyit mondanék – FIRKIN Sosem elég – Horányi Juli és Fischer Norbi Fel kéne nőni – Gábor Márkó Durcás Angyal – Gesztesi Alexandra & Mits Marci Szórakozni – Kingfishers Sose feledd! – Kökény Dani Mindenkinek jár egy kis Rock N Roll – Mocskonyi Dörgő Ő Mondja Ki – Nádas Barbi Hányszor – Niko Nem tartozom senkinek – Novák Évi Régi szép mesék – Pál-Baláž Karmen és Patocska Olivér Veled Álmodtam – Re Va Dame Az idő elmúlt – RICHMAN ORCHESTRA Minden Random – ThisMustBeLove A Ligetben – Vintage Dolls Lélekkikötő – Wolf Tamás Rád vártam – Zabos Regina és Káté

Az új évad mezőnye a legváltozatosabb stílusokat ígéri: a pop és rocktól az R&B, a soul, a blues és swing zenén át az elektronikus popzenéig. A versenydalok előadói között több visszatérő fellépő szerepel, emellett már befutott és pályakezdő zenészek is bemutatják legújabb szerzeményüket szóló, duett vagy zenekari felállásban. A showműsor lehetőséget kínál a dal- és zeneszerzők új nemzedékének megismerésére is.

A produkciókat megújult zsűri értékeli, Szandihoz és Ferenczi Györgyhöz új ítészként csatlakozott Bebe és Trap kapitány. A műsorban résztvevő mesterek, mint Nagy Adri, Urbán Orsi, Pásztor Anna, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Németh Gábor „Nemo” és Temesi Bertalan segítik majd az előadókat a dalok áthangszerelésében a második fordulóra. A showműsor élő adásaiban Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente új műsorvezető-párosként mutatkozik be hazánk egyetlen dalválasztója házigazdájaként.

Az adal.hu oldalon már elérhető a 30 versenydal, kezdődhet a hangolódás a nemzeti dalválasztóra. A Kárpát-medence legújabb szerzeményei a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítják majd, amelynek hullámhosszán élőben követhetik a műsort.

A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Forrás: MTVA

(Nyitókép: illusztráció)