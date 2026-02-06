Vadonatúj magyar dalok A Dal 2026 mezőnyében
Több száz pályázat közül került ki az a 30 versenydal, amely a showműsor történetében egyedülálló lehetőséget kapott a garantált elődöntős hellyel. A mezőny produkciói automatikusan két élő adásban hangzanak el. A második fordulóban a mesterek segítik a dalok áthangszerelését. A megújult zsűri az aranygombbal alakíthatja majd a döntős mezőnyt.
Minden eddiginél nagyobb téttel veszi kezdetét Magyarország egyetlen dalversenye február 14-én. A 30 versenydal két lehetőséget kap a zsűri és a nézők meggyőzésére a döntőbe jutásért: a bemutatkozó és az elődöntő fordulóban. A közönség nagy mértékben alakítja a döntős mezőnyt, míg az ítészek az aranygombbal rajzolhatják át a finálé összetételét.
A magyar könnyűzene ünnepe ismét műfajilag sokszínű, hazai dalokkal gazdagítja a magyar nemzeti örökséget:
- ELDOBOTT KŐ – ABAHÁZI.RT
- Kígyó – Arany Timi
- Úgy Mesélj – Balázs-Földi Virág
- Talán – BariLaci
- Színek – Beretka Ádám
- Köszönd Magadnak – Bihal Roland
- Nem várok tovább – Borostyán
- UNI-UNIVERZUM – Czakó Juli
- Hazatalálsz – Czibi Norbi
- Senki más – DiscoDrama
- MINDIG (TigrisésSárkány) – DopeMan
- szuzi – dorimoczi
- Veled utazom – EDGAR
- Csak annyit mondanék – FIRKIN
- Sosem elég – Horányi Juli és Fischer Norbi
- Fel kéne nőni – Gábor Márkó
- Durcás Angyal – Gesztesi Alexandra & Mits Marci
- Szórakozni – Kingfishers
- Sose feledd! – Kökény Dani
- Mindenkinek jár egy kis Rock N Roll – Mocskonyi Dörgő
- Ő Mondja Ki – Nádas Barbi
- Hányszor – Niko
- Nem tartozom senkinek – Novák Évi
- Régi szép mesék – Pál-Baláž Karmen és Patocska Olivér
- Veled Álmodtam – Re Va Dame
- Az idő elmúlt – RICHMAN ORCHESTRA
- Minden Random – ThisMustBeLove
- A Ligetben – Vintage Dolls
- Lélekkikötő – Wolf Tamás
- Rád vártam – Zabos Regina és Káté
Az új évad mezőnye a legváltozatosabb stílusokat ígéri: a pop és rocktól az R&B, a soul, a blues és swing zenén át az elektronikus popzenéig. A versenydalok előadói között több visszatérő fellépő szerepel, emellett már befutott és pályakezdő zenészek is bemutatják legújabb szerzeményüket szóló, duett vagy zenekari felállásban. A showműsor lehetőséget kínál a dal- és zeneszerzők új nemzedékének megismerésére is.
A produkciókat megújult zsűri értékeli, Szandihoz és Ferenczi Györgyhöz új ítészként csatlakozott Bebe és Trap kapitány. A műsorban résztvevő mesterek, mint Nagy Adri, Urbán Orsi, Pásztor Anna, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Németh Gábor „Nemo” és Temesi Bertalan segítik majd az előadókat a dalok áthangszerelésében a második fordulóra. A showműsor élő adásaiban Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente új műsorvezető-párosként mutatkozik be hazánk egyetlen dalválasztója házigazdájaként.
Az adal.hu oldalon már elérhető a 30 versenydal, kezdődhet a hangolódás a nemzeti dalválasztóra. A Kárpát-medence legújabb szerzeményei a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítják majd, amelynek hullámhosszán élőben követhetik a műsort.
A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.
Forrás: MTVA
(Nyitókép: illusztráció)