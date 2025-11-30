Kun Ferencz-díjat kapott Dalmay Árpád

Tisztújító közgyűlést tartott a Rákóczi Szövetség 2025. november 29-én a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. Ennek alkalmából a közgyűlést megelőzően a szövetség Kun Ferencz-díjainak átadására került sor.

„A Rákóczi Szövetség Kun Ferencz-díjjal ismerte el azoknak a hölgyeknek és uraknak elkötelezett munkáját, akik az elmúlt években, évtizedekben kiemelkedő közösség- és értékteremtő munkát végeztek, a Rákóczi Szövetség ügyét szolgálva”

– olvasható a szövetség honlapján.

Kun Ferencz-díjjal jutalmazták többek közt Dalmay Árpádot, a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének vezetőjét a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a beregszászi Rákóczi szervezet megalapításáért és a Rákóczi-kultusz fáradhatatlan műveléséért.

A tisztújító közgyűlés egyhangú szavazása eredményeként a Rákóczi Szövetség elnöki tisztét a következő négy évben is Csáky Csongor tölti be.

Forrás: rakocziszovetseg.org