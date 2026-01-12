Díjmentes vállalkozói program indul ukrán menekülteknek Magyarországon

Az Evangélikus Diakónia Integrációs Szolgálat és az Impact Hub Budapest közösen indít intenzív vállalkozásfejlesztési programot Magyarországon élő ukrán menekültek számára.

A SMART EU projekt keretében megvalósuló 6 hetes díjmentes képzés célja, hogy alapvető üzleti ismereteket adjon azoknak, akik:

még nem rendelkeznek vállalkozói tapasztalattal,

van egy megvalósításra váró üzleti ötletük,

és részt tudnak venni a programon 2026. január–februárban.

A program lehetőséget kínál a résztvevőknek, hogy fejlődjenek, új ismereteket szerezzenek, és vállalkozóként építsék jövőjüket Magyarországon.

