Magyarország éghajlata a statisztikák tükrében

A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár volt az idei 1901 óta a régióban – írja a HungaroMet Zrt. holnapja.

Az évszak középhőmérséklete Magyarországon átlagban 1,2 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti évek átlagát.

A meteorológiai mérések adatai szerint a nyár középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius-fok volt, 1,22 fokkal magasabb az 1991–2020-as évek 20,84 fokos átlagánál. Mindhárom hónapban melegebb volt a megszokottnál: a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június a második legmelegebb volt a 20. század eleje óta.

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 119,0 milliméter volt, ami az 1991–2020 közötti évek 203,1 milliméteres átlagának csupán 59 százaléka, így ez a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta.

Kárpátalja.ma

Forrás: hazipatika.com/met.hu