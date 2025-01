Egy csipetnyi Ízőrzők – új minisorozat februártól a Dunán

Új minisorozattal egészül ki a közmédia csatornáin 2007 óta töretlen népszerűségnek örvendő, a magyar gasztronómia világának értékeit bemutató Ízőrzők című műsor. A február 3-tól hétköznap délutánonként a Dunán látható Egy csipetnyi Ízőrzők hazánk különböző településeire látogatva hagyományos recepteket mutat be rövid epizódokban.

Az Ízőrzők című népszerű közkedvelt televíziós műsor 2007 óta barangol a magyar gasztronómia világában. A Dunán és a Duna Worldön látható gasztronómiai ízutazás a hazai értékek bemutatására fókuszálva receptről-receptre különleges módon ötvözi a főzés szeretetét a kulturális örökség megőrzésével, miközben bepillantást enged Magyarország falvainak, városainak kulináris és néprajzi világába.

Míg az Ízőrzők az ételekről, egy-egy település történelméről, népművészetéről és szokásairól is szól, addig, az Egy csipetnyi Ízőrzők egy adott étel elkészítését mutatja be. A rövidebb epizódokban is a gasztronómiai hagyományokban gazdag magyar településekről osztanak meg a helyiek generációkon átörökített recepteket és a hozzá fűződő történeteket. Terítékre kerülnek ünnepi fogások, hétköznapi ételek, valamint a helyi specialitások is. A receptek bemutatása során az ételek elkészítési módját, hozzávalóit is megismerhetik a nézők.

A közmédia fontos küldetése a magyar gasztronómiai örökség megőrzése és továbbadása, felhívva a figyelmet a vidéki élet szépségeire és értékeire. Az Egy csipetnyi Ízőrzők műsorral inspirálni szeretné azokat is, akik újra felfedeznék a tradicionális ételeket és többet szeretnének megtudni a sokszínű hazai gasztrokultúráról.

Az epizódók újranézhetők a műsor Médiaklikk-oldalán.

Ízőrzők – vasárnaponként 9:25-kor a Duna Worldön és 13:30-kor a Dunán.

Egy csipetnyi Ízőrzők – február 3-tól hétköznap 17:25-kor és 18:40-kor a Dunán.

Forrás: MTVA