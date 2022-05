Egyszerűbb feltételek segítik az ukrajnai menekültek foglalkoztatását Magyarországon

Az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülők foglalkoztatására bizonyos esetekben egyszerűbb feltételek vonatkoznak, munkaadóik akár támogatást is igényelhetnek – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda.

Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben kiemelik: a menedékeseknek és a menedékesként elismerésüket kérőknek munkakörtől függetlenül nincs szükségük munkavállalói engedélyre.

Kifejtik: meghatározott hiányszakmákban (például bizonyos IT munkakörök, építőmérnök, szakács, pincér) a szomszédos országok állampolgárainak foglalkoztatására eddig is más szabályok vonatkoztak. Május 1-jétől azonban a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő Magyarország területén már bármilyen munkakörben jogosult munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

Az az ukrán állampolgár, aki nem rendelkezik menedékes státusszal, vagy nem kérte az elismerését menedékesként, a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok szerint vállalhat munkát, így csak hiányszakmában helyezkedhet el egyszerűbb feltételekkel – tették hozzá.

Az ukrán állampolgárságú vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkezők foglalkoztatása után állami támogatás igényelhető amennyiben a munkaadó legalább heti 20 órát foglalkoztatja őket. Ehhez rendelkeznie kell belföldi székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, nem állhat végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Május 1. óta már nemcsak a háború ideje alatt, hanem az előtte érkezők után is be lehet nyújtani kérelmet a kormányhivatalhoz, ha előtte egy éven belül legalább 90 napot dolgoztak itt, családtagjuk a háború kitörése óta érkezett, kérte vagy megkapta az elismerését menedékesként, vagy magyar állampolgár.

Az állami támogatás a munkaviszony idejére, legfeljebb 12 hónapra jár, de a munkáltató kérelmére ugyanennyi idővel meghosszabbítható. A támogatás mértéke havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének fele, de legfeljebb 30 ezer forint, ha a munkavállaló a háború kitörése előtt érkezett Magyarországra. Ha utána, akkor 60 ezer forint lehet. A munkavállalóval közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után további 12 ezer forint járhat – olvasható a közleményben.

A Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda a menekülthelyzet kapcsán a Máltai Szeretetszolgálatot pro bono együttműködés keretében támogatja, és segíti az Ukrajnából menekülő embereket munkajogi és bevándorlási jogi anyagok biztosításával és egyénre szabott munkajogi problémakezeléssel – jelezték a közleményben.

Forrás: MTI