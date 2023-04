74 éves korában váratlanul elhunyt Vágó István, magyar televíziós műsorvezető, szerkesztő és a Demokratikus Koalíció politikusa, A hírt a Demokratikus Koalíció elnöksége jelentette be április 29-én.

Vágó István 1949-ben született Budapesten. Gyógyszer-vegyészmérnöknek tanult, majd a MEDIMPEX külkereskedelmi vállalatnál dolgozott.

A Magyar Televízió által meghirdetett Riporter kerestetik vetélkedőbe 1975-ban jelentkezett, a döntő után Vitray Tamás a felajánlotta neki a Van benne valami című barkochbajáték vezetését. Azóta több vetélkedőjátékot is vezetett a Magyar Televízióban, később a kereskedelmi televíziókban is kipróbálta magát, előbb a TV2-ben, majd az RTL Klub Legyen Ön is Milliomos című kvízműsorának lett a házigazdája.

Vágó Istvánt sokan ismerték a Grétsy Lászlóval közösen vezetett Álljunk meg egy szóra! című nyelvművelő műsorból is, amely 1987-től 1997-ig futott.

Ő volt az alapítója a Szkeptikus Társaságnak. Hosszú idő óta a Demokratikus Koalícióban politizált.

A hvg.hu nyomán