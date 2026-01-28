Elhunyt Voith Ági

Meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő – tette közzé Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő a közösségi oldalán, akivel Bodrogi Gyula közölte a hírt. A művésznő márciusban lett volna 82 éves – írja a szinhaz.online.

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Várkonyi Zoltán osztályában végezte el a Színművészeti Főiskolát, játszott a József Attila Színházban, aztán a Thália, majd az Arizona Színház társulatához csatlakozott, 1993 óta szabadfoglalkozású – írja a portál.

Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás, elsősorban vígjátéki szerepekben látható, de számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. A kaktusz virágában Stephanie alakjának megformálásával országos hírnévre tett szert, a Nádas Gábor és Szenes Iván által számára írt, Bodrogi Gyulával előadott A jamaicai trombitás örökzölddé vált.

A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott. 1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, melyekben még kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben. Látható volt a Hungária Kávéház, a Linda és a Patika című tévéfilmsorozatokban. Játszott az Irány Mexikó és a Krétakör című játékfilmekben és a Szerencsés Dániel című filmdrámában, 2011-ben kapta a Casino című filmsorozatban volt látható.

Férje Bodrogi Gyula színművész. Bár nem váltak el, már csak a színpadon élnek együtt, közös estjükkel járják az országot, s mindig előadják emblematikus duettjüket, A Jamaicai trombitást.

1976-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.

