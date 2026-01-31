Elhunyt Fenyő Miklós

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a magyar könnyűzene és a magyar rock and roll ikonja.

A halálhírt szombat reggel tették közzé a zenész hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a művész a hajnali órákban hunyt el.

A család közleményben búcsúzott tőle: „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad.” A hozzátartozók egyben arra kérik a sajtót és a közösségi oldalakon megszólalókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.

Fenyő Miklós már 2024-ben is komoly egészségügyi gondokkal küzdött. Idén január elején derült ki, hogy tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A múlt héten még a javulás jelei mutatkoztak, később azonban szövődmények léptek fel.

Forrás: hirado.hu