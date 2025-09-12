Elkezdődött a VI. Bodrogi PET Kupa

Péntek délelőtt elrajtolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A versenyen hat csapat, százötven versenyző és egy több mint negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárazsadány és Bodrogkeresztúr között.

A Sárospataktól mintegy tíz kilométerre fekvő Sárazsadányban tartott megnyitón Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a körforgásos gazdaságra való átállás és a környezetvédelem ügyének támogatása.

Hozzátette, hogy ennek érdekében több intézkedést hoztak már, és olyan programokat is segítenek, mint a Tisztítsuk meg az országot, vagy az elmúlt öt évben népszerűvé váló Hulladékradar applikáció.

Az alkalmazáson több mint 74 ezer bejelentés érkezett, melyeknek köszönhetően 500 ezer tonna hulladéktól sikerült megtisztítani az országot

– mutatott rá.

A helyettes államtitkár említést tett a Zöld Óvoda Hálózat programról, az iskolakertekről és az elmúlt években bevezetett levegőminőségi programokról is.

Kiemelte a TeSzedd! akciót is, amelyben összesen 1300 tonna hulladékot gyűjtött össze 115 ezer önkéntes az országban.

Elmondta, hogy a kormány a környezetvédelmi szabályozások tekintetében is tett több olyan előrelépést, mint a környezetvédelmi szankciórendszer szigorítása vagy a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi bírságok növelése.

Keszthelyi Nikoletta szerint a jogszabályi szigorítások és a környezetvédelmi hatóságok fellépése azonban nem elég, szükség van a társadalmi összefogásra és a különböző programokra. Az ilyen kezdeményezéseket a kormány a lehetőségekhez mérten széles körben támogatja

– emelte ki.

A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, hogy a több mint tíz éve tartó PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció, hanem egy integrált program is, ahol a szelektív hulladékgyűjtésen és -hasznosításon túl oktatási, szemléletformálási programok is megvalósulnak.

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) és jogelődjei 2017 óta támogatják a kezdeményezést és folytatni is fogják annak segítését, ugyanis a kormány stratégiai partnernek tekinti a PET Kupát – fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a PET Kupa nemcsak új versenyekkel, hanem egy második Folyómentő Központtal is bővül, amelyet pénteken avatnak fel Olaszliszkán.

A helyettes államtitkár a Műanyag Műhelyről (MÜMÜ) is említést tett, amelyben a gyermekek a hulladékdaráláson, -olvasztáson és -formáláson keresztül maguknak is készíthetnek apróbb eszközöket. Felidézte, hogy a tavalyi uniós soros elnökség alatt a környezetvédelmi miniszterek találkozóján az uniós tagállamoknak is bemutathatták az egyesület munkáját.

Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke a megnyitón kiemelte, hogy a versenyre nemcsak a vármegyéből, hanem az ország minden területéről és még külföldről is érkeztek vendégek.

Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében fontosnak nevezte a hulladékgyűjtő akciót, amely – mint mondta – az összefogást szimbolizálja.

Tamás Zsolt versenyigazgató úgy fogalmazott, hogy a versenyek olyanok, mint egy ünnep, ahol mindenki azon van, hogy minél jobban megtisztítsa az adott folyószakaszt és az árteret. Sok önkéntes, versenyző és támogató vesz részt a kezdeményezésben, de nemzetközi partnerek is becsatlakoznak a projektbe, ami nagy segítséget nyújt – hangsúlyozta.

Gyalai-Korpos Miklós főszervező elmondta, nagy szerepe van a helyiek vendégszeretetének és az önkormányzatok támogatásának abban, hogy hatodjára térnek vissza a helyszínre.

Ender László, Sárazsadány független polgármestere elmondta, hogy a településen már két nappal ezelőtt elindultak az előkészületek, a „pethajók” megépítése és csütörtökön már jelentős mennyiségű szemetet is összegyűjtöttek a résztvevők.

A 2013-ban indult PET Kupa célja a Tisza megtisztítása az árterekben felhalmozódott és az áradások alkalmával frissen érkező hulladéktól, PET-palackok felhasználásával épített hajók segítségével.

A kezdeményezésben „pethajós” folyami versenyeket szerveznek a Tiszán, a Tisza-tavon, a Bodrogon, a Maroson, de a tervek közt szerepel további mellékfolyók kitakarítása is.

Borítókép: Sárazsadány, 2025. szeptember 12. Összegyűjtött hulladékokat tartalmazó zsákok a VI. Bodrogi PET Kupa megnyitóján Sárazsadányban 2025. szeptember 12-én. MTI/Vajda János