Elmaradnak az október 23-i nagy ünnepségek Magyarországon

920 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 40 782 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai online tájékoztatóján.

Hozzátette, elhunyt 27 idős krónikus beteg, az elhunytak száma 1023 főre emelkedett, 12 164-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 27 595. Az aktív fertőzöttek 33 százaléka, az elhunytak 44 százaléka, a gyógyultak 31 százaléka budapesti. 1538 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak kórházban, közülük 156-an vannak lélegeztetőgépen.

Öt elhunytnál állapítottak meg, hogy tüdőgyulladás volt a halál oka, és több mint húsz elhunytnál a szívbetegség fokozta az elhalálozás kockázatát – emelte ki.

A héten megérkezik minden praxisba az influenza elleni védőoltás, éppen ezért arra kérnek mindenkit, aki csak teheti, oltassa be magát, ez térítésmentesen megtehető.

A járvány lefolyása nagy részben múlik rajtunk, a hatóságok a szükséges információkat közlik, de a magyar állampolgárok magatartása is jelentős szerepet játszik a védekezésben. Éppen ezért fontos, hogy tartsuk be a szabályokat, viseljünk maszkot, mossunk kezet, tartsuk be a szociális távolságot – hangsúlyozta a tiszti főorvos.

Az október 23-i események megtartásáról Müller Cecília elmondta: a zászlófelvonás és a díjátadók mellett nem lesznek központi ünnepségek. Arra kérik az önkormányzatokat, hogy tartsák szem előtt a járványügyi intézkedéseket, ha úgy is döntenek, hogy bármilyen eseményt megszerveznek.

Müller Cecília közölte, hogy újabb intézményeket neveztek ki, amelyek alkalmasak koronavírus-fertőzött betegek kezelésére, az orvosok, ápolók átirányítása is hatékonyan és gyorsan lezajlott. Beszámolt arról is, hogy az egészségügyben tavasszal kezdődött szakmai képzéseken júliusig 26 046-an vettek részt, a teljes képzési programot 4434 orvos, 15 545 ápoló és 1901 segédápoló végezte el.

A remdesivir klinikai vizsgálata megkezdődött Magyarországon, ennek köszönhetően már nem szorul Magyarország importra. Fontos ez a készítmény, mivel megfelelő időpontban beadva akár 50 százalékban is csökkenti az elhalálozás kockázatát – jelentette ki.

A vérplazma-terápia hatékony, középsúlyos állapotban el lehet kerülni, hogy a beteg az intenzív osztályra kerüljön.

A tájékoztatást szerint van elég vérplazma, de az emelkedő fertőzöttszámok miatt továbbra is gyűjtik, ezért Müller Cecília arra kért mindenkit, aki teheti, jelentkezzen az országos vérellátó szolgálatnál vérplazmaadásra. Ez azért is kiemelten fontos, mert a tapasztalat szerint tíz meggyógyultból csupán egy személy vérplazmája tartalmaz kellő mennyiségű antitestet – mondta kérdésre válaszolva.

Forrás: hirado.hu