Élőszavas mesemondó képzés Nyíregyházán – Kárpátaljáról is várják a jelentkezőket

A Mesefaiskola idén tavasszal és ősszel is elindítja élőszavas mesemondó képzését: tavasszal Erdőkertesben, ősszel pedig Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban.

A 12 hetes, gyakorlatorientált program során a résztvevők személyes műhelyeken, online találkozókon és játékos feladatokon keresztül sajátíthatják el a mesemondáshoz szükséges technikákat, folklorisztikai alapokat és előadóművészeti ismereteket.

A személyes jelenléti műhelyek időpontjai a nyíregyházi képzésen:

szeptember 5–6.

október 3–4.

november 7–8.

Minden alkalom 09:00–17:00 óra között tart.

A képzést Zámborszky Eszter mesemondó és drámapedagógus, valamint Pintér Zsolt Páva díjas mesemondó vezeti.

Pintér Zsolt hírportálunknak elmondta: „Kárpátaljáról is szeretettel várjuk a jelentkezőket. Az élőszavas mesemondás különleges élmény, amely generációkat köt össze, és mindenki számára nyitott a mese varázslatos világa.”

A program során a résztvevők megismerkednek a népmesei műfajokkal, a mesemondó típusokkal, a hagyományos és revival mesemondás alkalmaival, valamint a mesei nyelvezet gyakorlati alkalmazásával. A képzés díja 60.000 Ft/hó három hónapon keresztül.

A Mesefaiskola képzése lehetőséget kínál mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni mesemondói készségeiket, elmélyedni a magyar népmese hagyományaiban, és személyesen megtapasztalni a történetmesélés örömét. A képzés minden érdeklődőnek nyitott, különösen pedagógusoknak, előadóművészeknek és szülőknek.

Kárpátalja.ma