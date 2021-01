Február 1-ig biztosan maradnak a korlátozások Magyarországon

Az operatív törzs úgy döntött, február elsejéig meghosszabbítják az eddig fennálló intézkedéseket. A középiskolákban is marad a digitális oktatás február elsejéig – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjúban.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: az operatív törzs üléséről érkezett. 2907 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 115 beteg, 5297 embert ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen pedig 372-en vannak. 42 549 egészségügyben dolgozót oltottak be eddig.

Kiemelte, hogy csökken az oltásokkal szembeni fenntartás, az idősotthonok lakóinak oltásai is megkezdődtek. A lakók 80 százaléka vállalja az oltást, az ott dolgozók 50 százaléka. Mindenkit megnyugtatott, hogy az oltás biztonságos, a miniszterelnök is beoltatja magát, amikor sorra kerül. 80 ezer főre elegendő vakcina érkezett eddig.

Az operatív törzs úgy döntött, február elsejéig meghosszabbítják az eddig fennálló intézkedéseket. A középiskolákban is marad a digitális oktatás február elsejéig.

Más a magyar válságkezelés, mint a nyugati országokban, kiszámítható módon történik minden. Az óvodák, általános iskolák nyitva maradnak, nem szeretnék „rángatni a szabályokat” – tette hozzá Orbán Viktor.

Nem az aktuális adatokat követik az intézkedésekkel. Amíg nincs elegendő vakcina, a kiszámítható kereteket tartják fenn. A miniszterelnök hangsúlyozta: ennél volt már nagyobb nyomás is az egészségügyön, de nagy veszteség ez az országnak.

Mindenki másképp tartja nyilván az elhunytakat, nehéz összevetéseket csinálni. Egy lehetőség van: véget ért a 2020-as év, összesíteni lehet, hogy hányan vesztették életüket, és ezt össze lehet vetni a 2019-es évvel.

A magyar egészségügy teljesítménye összemérhető a belga, olasz, amerikai vagy a brit egészségügyi rendszer teljesítményével – fogalmazott.

Az EU-ban az a baj, hogy feliratkoztunk 17 millió adag vakcinára, a megrendelést leadtuk, és várjuk, hogy jöjjön az oltóanyag. Viták vannak erről Európában – mondta a miniszterelnök.

Az én fejemben az van, hogy azokat kell elsőként oltani, akikre a legveszélyesebb a vírus – hangsúlyozta. Hozzátette, persze tudja, hogy nehéz a tüneteket elviselni, nem jó betegnek lenni, de akkor is, a kellemetlenséget el kell tűrni, hogy meg tudjuk védeni azokat, akikre tényleg életveszélyes a vírus.

Minden vakcináról tárgyalni kell, izraeliekkel, kínaiakkal, oroszokkal is, hogy megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre – emelte ki a kormányfő.

Gyorsabban fertőző törzsek is felbukkantak, ezért amíg nincs elég vakcina, arra kért mindenkit, hogy tartsa be a intézkedéseket, hogy mentesíteni tudjuk az egészségügy terheit, és megvédhessük idős szeretteinket.

Büszkék lehetünk az egészségügyi dolgozóinkra, mert jól helytálltak. De büszkék vagyunk a pedagógusokra is, hiszen ki gondolta volna, hogy a magyar tanügy zökkenőmentesen át tud állni a digitális oktatásra. Sokan megkérdőjelezték, az egészségügyet és az oktatást, de most már nekik is be kell ismerniük, hogy úgy az egészségügy, mint a tanügy kiválóan teljesít – húzta alá.

Hangsúlyozta, büszke a magyarokra is, hiszen bár tudja, hogy az állampolgárok nem boldogak, sőt, többen nem is értenek egyet az intézkedésekkel, de ennek ellenére is betartják azokat, és nem tiltakoznak, nem vonulnak utcára.

A baloldal nem mond igazat abban, hogy százezrek vesztették el munkájukat. Több tucat gazdasági döntést hoztunk. Ma Magyarországon 4 496 000 ember dolgozik, ez 26 ezerrel kevesebb, mint a válság előtt volt.

Nagyon kevés ország van a világon, amely 4,5 millió munkahelyből csupán 26 ezret veszített el.

„Nem csak visszaállítjuk a korábbi munkahelyek számát, hanem több munkahelyet teremtünk, mint amennyit a vírus tönkretett” – jelentette ki.

Sok gazdasági programot indított el a kormány, a cél azonban az, hogy a 2021-es év kiemelkedően jó év legyen a gazdaság szempontjából, a kanyarban előzni, ahogyan azt a jegybankelnök mondta.

Fogyasztás- vagy beruházástámogatás kérdésében a kormányfő elmondta, ő az utóbbiban hisz. Tömeges visszaesés esetén bértámogatásokat is lehet adni, de a fő irány a beruházások támogatása, mert munkahelyek beruházásokból keletkeznek.

„Nem adtuk fel egyetlen tervünket sem, így például a 13. havi nyugdíj visszaépítése mellett a valaha volt legnagyobb családtámogatási rendszer indult el” – emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette: a korlátozások feloldása a vakcinával függ össze, mely a gazdasági eredményességet is döntően befolyásolja majd.

Ha várunk, és nem teszünk nemzetként semmit, akkor fennmarad a bizonytalanság. Lehet látni több országnál is, hogy milyen belső konfliktusok születnek abból, hogy Brüsszelre bízták a vakcina beszerzését. Hozzátette, ez a várakozás a legnagyobb problémát a nyugat-európai országokban jelenti, ahol az emberek azt kérdezik a hatalomtól, miért nem oldja meg saját maga.

A Moderna vakcina szállításának menetrendjével kapcsolatban kiemelte, kisebb számban, heti rendszerességgel érkeznek majd az oltóanyagok, de nem vállalnak garanciát a pontos mennyiségre. „Ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodunk, több hónapig kell várakozni és fenntartani a jelenlegi korlátozásokat” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Forrás: hirado.hu