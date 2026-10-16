Fegyveres rablás történt Csarodán

Sokkoló bűncselekmény rázta meg a csendes Bereg-vidéki települést, Csarodát. Reggel 9:20 óra körül két símaszkos, fegyveres férfi csapott le a 41-es főút melletti parkolóban egy autóban ülő ukrán nőre, és mintegy 10 millió forintnyi eurót zsákmányoltak tőlük.

A Beregsurányi határátkelőtől mindössze pár kilométerre fekvő Csaroda szokásos reggeli nyugalma pillanatok alatt szertefoszlott. A helyszíni információk szerint csütörtök reggel 9 óra 20 perc magasságában két ismeretlen, fekete símaszkot viselő férfi bújt meg a művelődési ház takarásában.

Amint a 41-es főút melletti parkolóba begurult egy személygépkocsi, a rablók akcióba léptek.

A támadók betörték az autó jobb első ablakát, majd fegyverrel hadonászva követelték a járműben ülő két ukrán nő pénzét. A megrémült áldozatok nem tehettek mást, átadtak mintegy 30 ezer eurót – ami átszámítva csaknem 10 millió forintnak felel meg.

A vakmerő fegyveresek a zsákmánnyal a kezükben először a polgármesteri hivatal, majd az út túloldalán lévő orvosi rendelő irányába menekültek el. A hatóságok valószínűsítik, hogy a rablók pontosan tudhattak a járműben lévő jelentős készpénzről, és nem kizárt, hogy előre megbeszélt találkozó volt a felek között.

Hermetikusan lezárt település és forrónyomos üldözés

A bűncselekményt követően a hatóságok azonnal hermetikusan lezárták Csarodát. A települést pillanatok alatt forrónyomos nyomozók és rendőri egységek lepték el. Több ellenőrző pontot is felállítottak a környéken, ahol számos gépkocsit átvizsgáltak és igazoltatták az utazókat, azonban az elkövetőknek estig sikerült kereket oldaniuk.

Példátlan eset a határ mentén

A helyiek elmondása alapján a fegyveres rablás teljesen megrázta a kisközösséget, hiszen a településen soha nem fordult elő ehhez hasonló súlyos bűncselekmény. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a hajszát az elkövetők kézre kerítése érdekében.

Forrás: haromhatar.hu

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