Tizenegy év közös zene, öt lemez, több száz koncert – és most véget ér egy korszak: feloszlik a Margaret Island. A zenekar három tagja – Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf – megható közleményben jelentette be a hírt, amelyben nemcsak a döntés okairól, hanem a közös élményekről is őszintén vallottak.

Szívszorító hírt osztott meg a Margaret Island zenekar a rajongóival: tizenegy év után úgy döntöttek, befejezik a közös zenélést.

A döntésről egy őszinte és szeretetteljes hangvételű posztban számoltak be a közösségi oldalukon, amelyben megköszönték a közönségnek az együtt töltött éveket, a támogatást, és azt a rengeteg emléket, amelyet együtt élhettek át.

„11 év, 5 lemez, megszámlálhatatlan koncert és emlékezetes pillanat a fonyódi Sellő büfétől a Sziget nagyszínpadáig” – fogalmaztak a tagok.

A Margaret Island nevét a legtöbben a természetes hangzásvilágú, akusztikus popzenéjükről, valamint a Lábas Viki hangjában rejlő tisztaságról ismerték meg. Dalokat írtak barátságról, szerelemről, elengedésről és a hétköznapok kis csodáiról – ezek a dalok sokak életének meghatározó részévé váltak.

A zenekar tagjai elárulták: az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak magukon, külön-külön és együtt is. Rájöttek, hogy az évek alatt megváltoztak a vágyaik, más lett a jövőképük, és a közös út végére értek. A döntés fájdalmas volt, de közösen hozták meg, a kölcsönös tisztelet és szeretet jegyében.

„Hiszünk abban, hogy a változás jó dolog, és egy történet lezárása mindig új kezdeteket rejt magában” – írták.

Az utolsó koncertre október 2-án kerül sor a Budapest Parkban, ahol méltó módon szeretnének elbúcsúzni a közönségtől. Addig pedig minden lehetőséget megragadnak, hogy a nyári fellépéseken örömet szerezzenek a rajongóknak.

A zenekar bejegyzését az alábbi mondattal zárták, amely egyszerre búcsú és összekacsintás:

„Végtelen csak veletek együtt a történet…”

