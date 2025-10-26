Jótékonysági mozi Kárpátalja elfeledett gyermekeiért

Jótékonysági vetítést szerveznek Budapesten a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése (KEGYES) Jótékonysági Alapítvány és a Tiszakeresztúri Református Gyülekezet támogatására.

A Toldi Moziban november 6-án 20.00 órától vetítik a Másfél kilométerre a békétől című filmet. Az eseményt a Kontroll és a Fővárosi Önkormányzat közösen szervezi.

A kétórásra tervezett kulturális-jótékonysági esemény bevételének egyik felét a KEGYES által felkarolt gyermekek javára ajánlják fel, másik felét pedig a tiszakeresztúri gyülekezet ételosztására fordítják.

A filmvetítés utáni közönségtalálkozón Sipos József református lelkésszel, a KEGYES vezetőjével Sipos Betti rendező, a Kontroll munkatársa beszélget.

Az esemény előzetes információi valamint a jegyvásárlás IDE KATTINTVA érhető el.

A Másfél kilométerre a békétől című film debütálásról korábban itt írtunk: Másfél kilométerre a békétől

Kárpátalja.ma