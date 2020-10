A májusi mélyponthoz képest folyamatos a magyar gazdaság növekedése – ezt erősítik a nyár végi építőipari adatok. A tavalyi, a 2019-es szinthez képest azonban még mindig jelentős a visszaesés, és még előttünk a második hullám csúcsa. A múlt héten a gazdaságvédelmi operatív törzs újabb könnyítésekről döntött, hogy még gyorsabban talpra álljanak a cégek és ezzel a magyar gazdaság – hangzott el az M1 Híradójában.

A lakásépítések mellett a nagy beruházások húzzák az építőipart, ami hónapról hónapra jobban teljesít, amit a legfrissebb adatok is alátámasztanak.

Az építésgazdaságért felelős államtitkár azt mondta: a számok azt mutatják, hogy a vírushelyzet mellett is viszonylag jó teljesítményt nyújtott és feltehetőleg nyújt a következő hónapokban is az ágazat, ami a gazdaságot is erősíti.

A kormány kellő időben tudott beavatkozni a válsághelyzet hatásainak enyhítésébe, gyorsan hatékony intézkedéseket tudott elfogadni a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv formájában. Ez azt eredményezte összességében az augusztusban lezárt konstrukciók alapján, hogy az elmúlt néhány hónapban közel hatezer milliárd forint volt az, amit vagy közvetlenül, vagy közvetetten a vállalkozások megkaptak – mondta Boros Anita építésgazdaságért felelős államtitkár.

Ebből több mint 50 milliárd forint jut az építőipari vállalkozásoknak. Az ágazat szakmai szövetsége szerint a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően idén például 25 ezer új lakást adnak át, és legalább 200 ezer otthont újítanak fel, ami rekordnak számít. A szektor mostani lendülete jövőre csak fokozódhat.

A gazdasági elemző szerint az, hogy mennyire sikeresek a kormány gazdaságot erősítő intézkedései, jól mutatják a munkaerőpiaci adatok. A foglalkoztatottak száma újra átlépte a négy és fél milliót, vagyis már csaknem annyian dolgoznak, mint a járvány kirobbanása előtt.

Elemzők szerint az eddig meghozott intézkedések közül ki kell emelni a hitelmoratóriumot, ami csak idén mintegy kétezermilliárd forintot hagy a családoknál és a vállalkozásoknál. Elemzők szerint a hitelek törlesztésének felfüggesztése nemcsak az adósoknak segít, hanem a gazdaságnak is.

„A feladat most az, hogy a költségvetésből minden egyes fejlesztésre szánt forint úgy hasznosuljon, hogy abból a magyar gazdaság profitál” – erről Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt a gazdaságvédelmi operatív törzs legutóbbi ülésén, ahol beruházások gyorsításáról és támogatásáról döntöttek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság teljesítménye minél hamarabb mínuszról pluszba váltson.

Szakértők szerint a kormány által meghozott intézkedéseknek köszönhetően idén a magyar gazdaság visszaesése várhatóan nem lesz olyan mértékű, mint a legtöbb uniós országban.

Ezzel érvelt a világ egyik legnagyobb hitelminősítője, a Moody’s is, amikor a közelmúltban az uniós tagállamok között egyedülállóan pozitív bizonyítványt állított ki Magyarországról.

Forrás: mti.hu