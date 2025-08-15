Forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható hétfőtől az M0-s autóúton Tétény és Halásztelek térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken.

A közlemény szerint a szakemberek hézagkiöntési és burkolatjavítási munkálatokat végeznek hétfőtől szeptember 30-ig éjszakánként 21 és 6 óra között az M0-s autóúton az M3-as autópálya felé vezető oldalon.

A munkálatokat mobil terelés mellett végzik majd, a tereléseknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben; a munkavégzés során kettő, illetve egy sávon lehet majd közlekedni – közölte a Magyar Közút.

Forrás: hirado.hu