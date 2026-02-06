Guinness rekord született Magyarországon
Guinness rekord született az „együtt korcsolyázás” kategóriájában a Városligeti Műjégpályán azt követően, hogy 695 korcsolyázó alkotott összekapcsolt emberláncot a Yettel Ice Party rendezvényén.
A korábbi csúcsot a kanadaiak tartották 395 fővel.
A rendezvényen több mint 1500 résztvevő jelent meg. A rekordkísérletbe 695-en kapcsolódtak be, és a korcsolyázók többszáz méteres folytonos láncot alakítottak ki a jégen, amelynek minden tagja kézfogással vagy érintéssel kapcsolódott a másikhoz.
A szervezők tájékoztatása szerint ez volt eddig a legnagyobb létszámú Ice Party.
Forrás: MTI
