korcsolya

Guinness rekord született Magyarországon

Kárpátalja.ma Magyarország
Guinness rekord született az „együtt korcsolyázás” kategóriájában a Városligeti Műjégpályán azt követően, hogy 695 korcsolyázó alkotott összekapcsolt emberláncot a Yettel Ice Party rendezvényén.

A korábbi csúcsot a kanadaiak tartották 395 fővel.

A rendezvényen több mint 1500 résztvevő jelent meg. A rekordkísérletbe 695-en kapcsolódtak be, és a korcsolyázók többszáz méteres folytonos láncot alakítottak ki a jégen, amelynek minden tagja kézfogással vagy érintéssel kapcsolódott a másikhoz.

A szervezők tájékoztatása szerint ez volt eddig a legnagyobb létszámú Ice Party.

Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)