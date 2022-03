Gulyás: fegyverszállítás esetén a kárpátaljai magyarság is célponttá válna

Magyarországnak három nagyon fontos feladata van: az első, hogy ne sodródjunk bele ebbe a háborúba, maradjunk ki belőle, ne tegyünk olyan felelőtlen nyilatkozatokat, amelyek ezt idézik elő – hangoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Ha azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a baloldal és különösen a miniszterelnök-jelöltje tesz, valaki tettekre váltaná, akkor Magyarország belesodródna a háborúba – mutatott rá a miniszter, aki kijelentette: a béke a fejlődés és a biztonság alapja.

Másodikként említette, hogy természetesen keresik a közös megoldásokat a szövetségesekkel – a NATO-val és az unióval – de ne “mi fizessük meg az árát ennek a háborúnak“. Olyan szankciókat fogadjanak el, vezessenek be, amelyek nem Magyarországnak, illetve Európának fájnak jobban – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely kiemelte: ezért mondták azt, hogy az energiaellátással összefüggő kérdésekben nem szabad szankciókat bevezetni. Tudomásul kell venni, a földgáz- és kőolajszállítások Oroszországból a magyar gazdaság működésének és a háztartások rezsicsökkentésének olyan fontos részét képezik, hogy semmi mással nem lehet kiváltani. Ezért – folytatta – ezen a területen semmiképpen ne vezessenek be szankciókat.

A tárcavezető harmadik pontként jelölte meg, hogy most már csaknem félmillió ember érkezett Ukrajnából Magyarországra, nagy többségük átutazik az országon, de sokan vannak, akik maradnak. Elsősorban a kárpátaljai magyarok tartoznak ebbe a körbe, de mások is vannak, akik maradni fognak addig, amíg a háború tart – mutatott rá a politikus.



A miniszter arról, hogy Magyarország nem vesz részt fegyverek szállításában, azt mondta: az a magyar érdek, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból és a biztonság továbbra is garantálható legyen. Emellett ameddig lehetséges, Kárpátalját és az ott élő magyarokat is óvják meg ettől. Ha Magyarországról bármilyen fegyverszállítmány érkezne Ukrajnába, akkor ez azt jelentené, hogy Kárpátalja és az ott élő magyarság is potenciális célponttá válna.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: amíg Magyarországon polgári kormány van, addig ebben a konfliktusban Magyarország nem fog fegyvert szállítani, hiába buzdítanak erre az ellenzéki pártok.



Forrás: MTI