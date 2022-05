Magyarország nem támogatja vallási vezetők szankcionálását – mondta az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Azbej Tristan azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az EU az ukrajnai háborúval összefüggésben orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka szankciós listára helyezését tervezi.



Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország elítéli, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt agressziónak tartja, több szankciót támogatott, ám nem törekszik arra, hogy valamelyik oldalra álljon. A béketeremtést támogatja és károsnak tartja a kontraproduktív, józan ésszel ellentétes szankciókat.



Az orosz ortodox egyháznak világszerte 160 millió híve és 40 ezer papja van. Az Európai Bizottság “eszement” elképzelése azonban még azt is tiltaná, hogy az ortodox egyházfő az unió területére lépjen, azaz elszigetelné az ott élő híveket vallási vezetőjüktől. Ez az ötlet káros, nem vezet megbékéléshez – hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette: több egyházi vezető, például a szír ortodox pátriárka, az Örmény Apostoli Egyház külkapcsolati ügyekért felelős vezetője, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje kormányzó főpapjának tanácsadója fordult levélben Orbán Viktor miniszterelnökhöz, a kereszténység és a józan ész “megmaradt hangjához” az Európai Unióban. Azt írták, az Európai Bizottság elképzelése veszélyes precedens teremthet más egyházak “sakkban tartására”, “politikai szankcionálására” is. Magyarország számára azonban a vallásszabadság szent és sérthetetlen, ezért nem támogatja egyházi vezetők szankcionálását – jelentette ki a Miniszterelnökség államtitkára.

Azbej Tristan elmondta azt is, hogy mindeközben Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója tart, a Hungary Helps programban eddig 2 milliárd forint értékben nyújtottak segítséget Ukrajna területén.

Forrás: MTI