Szombaton több mint 4500-an érkeztek Ukrajnából Magyarországra

Az ukrán–magyar határszakaszon 4576-an léptek be Magyarországra szombaton – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Forrás: MTI