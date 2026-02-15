Telitalálat volt a hatos lottón

Vasárnap megtartották a hatos lottó sorsolását. Hattalálatos, vagyis telitalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 2 492 130 995 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 4 (négy)
  • 10 (tíz)
  • 22 (huszonkettő)
  • 26 (huszonhat)
  • 27 (huszonhét)
  • 38 (harmincnyolc)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint;
  • 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint;
  • 4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint;
  • 3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint.

Forrás: hirado.hu