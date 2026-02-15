Telitalálat volt a hatos lottón
Vasárnap megtartották a hatos lottó sorsolását. Hattalálatos, vagyis telitalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 2 492 130 995 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 4 (négy)
- 10 (tíz)
- 22 (huszonkettő)
- 26 (huszonhat)
- 27 (huszonhét)
- 38 (harmincnyolc)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint;
- 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint;
- 4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint;
- 3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint.
Forrás: hirado.hu