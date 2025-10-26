Telitalálat volt a hatoslottón

Kárpátalja.ma Magyarország

A vasárnapi hatoslottó-sorsoláson telitalálat volt: a szerencsés nyertes 911,8 millió forintot vihet haza írja a hirado.hu a Szerencsejáték Zrt. közlése alapján.

A nyerőszámok következők voltak:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 27 (huszonhét)
  • 34 (harmincnégy)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)

A nyeremények a következőképpen alakultak:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;
  • 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;
  • 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;
  • 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.

A portál emlékeztet, hogy augusztusban egy szerencsés játékos ennél is többet nyert a lottón.

Forrás: hirado.hu