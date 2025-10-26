Telitalálat volt a hatoslottón
A vasárnapi hatoslottó-sorsoláson telitalálat volt: a szerencsés nyertes 911,8 millió forintot vihet haza – írja a hirado.hu a Szerencsejáték Zrt. közlése alapján.
A nyerőszámok következők voltak:
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 27 (huszonhét)
- 34 (harmincnégy)
- 41 (negyvenegy)
- 43 (negyvenhárom)
A nyeremények a következőképpen alakultak:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;
- 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;
- 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;
- 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.
A portál emlékeztet, hogy augusztusban egy szerencsés játékos ennél is többet nyert a lottón.
Forrás: hirado.hu