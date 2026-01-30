Kárpátaljai Álarcos Bál Budapesten

A Hóvár Egyesület újabb rendezvénnyel igyekszik megszólítani a Magyarországon élő kárpátaljaiakat. Február 20-án Kárpátaljai Álarcos Bált szerveznek Budapesten. Idei első nagyszabású rendezvényüket a Kárpátaljai Szövetséggel együttműködve bonyolítják le.

„Az eseményen az eleganciáé, a jókedvé és persze Kárpátaljáé lesz a főszerep. Azért, hogy mindezeket biztosítsuk, különböző érdekes programokkal, zenés előadással, tombolával és bulival készülünk nektek, úgyhogy már csak Ti hiányoztok” – írták. Arra kérik az érdeklődőket, hogy álarcban érkezzenek az ingyenes eseményre.

A részvétel regisztrációhoz kötött, ami IDE KATTINTVA érhető el.

A Kárpátaljai Álarcos Bál február 20-án 19:00 órakor veszi kezdetét a Kárpátaljai Szövetség székházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.)

A program Facebook-eseménye ITT érhető el.

Kárpátalja.ma